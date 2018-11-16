Войска Нахчыванского гарнизона успешно провели этап с боевой стрельбой

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану командно-штабных военных игр (КШВИ), мотострелковые подразделения и подразделения боевого обеспечения Отдельной общевойсковой армии выполнили практические действия по отражению вооруженного нападения условного противника.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, батальонные тактические группы во взаимодействии с ракетно-артиллерийскими, авиационными подразделениями и подразделениями противовоздушной обороны нанесли контрудар по условному противнику.

В ходе проведения операций между штабами был проведен обмен данными в полном объеме и с применением средств современной технологии.