Военный эксперт: Многие украинцы хотят пойти по пути Азербайджана и добиться военной победы

"Многие украинцы думают о том, как завершить войну: пойти по пути Азербайджана и добиться военной победы, или по пути Финляндии, отрезав навсегда от себя эти территории и сосредоточиться на внутреннем развитии. Но вопрос о сближении с Россией уже точно не

"Многие украинцы думают о том, как завершить войну: пойти по пути Азербайджана и добиться военной победы, или по пути Финляндии, отрезав навсегда от себя эти территории и сосредоточиться на внутреннем развитии. Но вопрос о сближении с Россией уже точно не стоит".

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил известный украинский военный эксперт Юрий Кочевенко в интервью местным СМИ.

По его словам, Азербайджан последовательно и безапелляционно поддерживает территориальную целостность Украины.

"В Азербайджане за годы противостояния и концентрации силы и воли народа сформирована очень сильная армия, общество всей душой поддерживает армию и для них не было альтернативы "освобождать или не освобождать". Это тот опыт, который нам нужно изучить и понять: дети, которые не видели Карабаха, Шуши, Ходжалы, готовы были за нее сражаться. И в итоге они ее освободили", - заявил украинский эксперт.

По его словам, Азербайджан за эти годы провел огромную работу как в информационном пространстве, так и работу с молодежью по формированию мнения международной коалиции: "Ведь после Первой Карабахской войны большая часть мира была на стороне Армении, и Азербайджан смог изменить эту ситуацию, напомнить, что он находится в своих международно признанных ООН границах. И 30 лет Азербайджан ждал возможности вернуть эти территории, восстановить территориальную целостность своей страны".

Юрий Кочевенко также отметил, что еще одним важным аспектом является восстановление освобожденных территорий: "Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном, многие украинские компании хотят поработать в Карабахе. Мы можем им предложить восстановление энергоснабжения, монтаж новых электростанций. На мой взгляд, мы очень активно над этим работаем, и это очень важный опыт. Я верю, что когда-то нам нужно будет восстанавливать свои освобожденные территории, и мы должны быть готовы".