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В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат противника

В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат противника В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении.
Армия
17 сентября 2022 г. 11:44
В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат противника

В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.

Вооруженные силы Армении, не извлекшие уроков после сокрушительных ударов азербайджанской армии, продолжают разведывательную деятельность на различных направлениях фронта.

"16 сентября в Нахчыванской Автономной Республике беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении, который пытался совершить разведывательные полеты над оборонительными позициями Отдельной общевойсковой армии, был обнаружен подразделениями ПВО и обезврежен при помощи специальных технических средств", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоArmenia’s UAV shot down in Nakhchivan 
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Ermənistana məxsus PUA zərərsizləşdirilib

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