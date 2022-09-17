В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат противника

В Нахчыване обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.
Вооруженные силы Армении, не извлекшие уроков после сокрушительных ударов азербайджанской армии, продолжают разведывательную деятельность на различных направлениях фронта.
"16 сентября в Нахчыванской Автономной Республике беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении, который пытался совершить разведывательные полеты над оборонительными позициями Отдельной общевойсковой армии, был обнаружен подразделениями ПВО и обезврежен при помощи специальных технических средств", - говорится в сообщении.