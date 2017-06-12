В Нахчыване начались совместные тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, 12-го июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с участием видов войск Вооруженных сил двух стран.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций.

Учения продлятся до 16-го июня.