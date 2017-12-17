В Хызы обнаружено 204 единицы невзорвавшихся боеприпаса

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-й воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части, где произошел взрыв.

Как сообщили Report из ANAMA, было обнаружено и изъято 204 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 273 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 687 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 137 500 кв. м территории.

В общей сложности, за 96 дня обнаружено и изъято 22 174 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 13 064 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 79 164 кг воспламеняющихся средств. Проверено 73 679 978 кв. м территории.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.