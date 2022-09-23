В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили пять мин-ловушек, состоящих из противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, закопанных армянскими воинскими формированиями в направлении Ходжалинского района.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Мины извлечены, транспортированы и обезврежены с соблюдением правил безопасности.
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянамиВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили пять мин-ловушек, состоящих из противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, закопанных армянскими воинскими формированиями в направлении Ходжалинского района. Об этом Report сообщили
Армия
23 сентября 2022 г. 12:09
https://static.report.az/photo/ffc42c55-93d9-38e5-adb9-02deb51e987f.jpg
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили пять мин-ловушек, состоящих из противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, закопанных армянскими воинскими формированиями в направлении Ходжалинского района.
Версия на английском языке ФотоFive Armenian-made PMN-Э mines found in Azerbaijan's Khojaly
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda ermənilərin basdırdığı 5 tələ-mina aşkarlanıb