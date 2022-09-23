В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами

В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили пять мин-ловушек, состоящих из противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, закопанных армянскими воинскими формированиями в направлении Ходжалинского района. Об этом Report сообщили

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Версия на английском языке Фото Five Armenian-made PMN-Э mines found in Azerbaijan's Khojaly