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В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами

В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили пять мин-ловушек, состоящих из противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, закопанных армянскими воинскими формированиями в направлении Ходжалинского района. Об этом Report сообщили
Армия
23 сентября 2022 г. 12:09
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии обнаружили пять мин-ловушек, состоящих из противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, закопанных армянскими воинскими формированиями в направлении Ходжалинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Мины извлечены, транспортированы и обезврежены с соблюдением правил безопасности.

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Версия на английском языке ФотоFive Armenian-made PMN-Э mines found in Azerbaijan's Khojaly
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda ermənilərin basdırdığı 5 tələ-mina aşkarlanıb

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