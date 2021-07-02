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В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи

В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи На совместных тактических учениях с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2021", проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.
Армия
2 июля 2021 г. 12:02
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи

На совместных тактических учениях с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2021", проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений был осуществлен выход подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку, проделаны проходы на минных полях условного противника, обеспечено продвижение через них и проведена высадка личного состава из бронетехники с переходом в наступление.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərində döyüş tapşırıqları icra edilir - VİDEO

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