В Главном управлении материально-технического обеспечения минобороны состоялось совещание

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны, в Главном управлении материально-технического обеспечения (МТО) состоялось совещание по итогам 2019-го года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе совещания были проанализированы состояние боеготовности арсеналов, баз, складов и воинских частей Главного управления МТО, морально-психологическое состояние личного состава, служба войск и воинская дисциплина. Должностные лица, ответственные за соответствующие службы, выступили с докладом о проделанных работах.

В завершение совещания заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения – начальник штаба МТО генерал-майор Гадир Насибов довел до должностных лиц указания министра обороны в связи с оснащением воинских частей вооружением и боеприпасами, в том числе их продовольственным, вещевым и имущественным обеспечением, а также улучшением социально-бытовых условий личного состава.