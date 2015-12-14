Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря в Баку началось 8-ое заседание Военного диалога высокого уровня между Азербайджаном и Турцией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Участники заседания в очередной раз рассмотрят нынешний уровень сотрудничества во вспомогательных рабочих группах по военно-политическому сотрудничеству, сотрудничеству в оборонной промышленности и в вопросах материально-технического обеспечения.

Здесь также обсудят основные направления деятельности по реализации предстоящих задач.

Обсуждения в рамках военного диалога подытожатся 15 декабря.