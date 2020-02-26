В армии проведен ряд мероприятий в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы

В связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида проведен ряд мероприятий в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили памятники, воздвигнутые в память о жертвах Ходжалинского геноцида, ознакомились с книжными и фотовыставками, выставками картин, им были представлены литературно-художественные композиции, художественные и документальные фильмы, посвященные трагедии, а также организованы встречи передвижных агитационных групп с личным составом воинских частей в прифронтовой зоне.