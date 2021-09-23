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В армии Азербайджана завершились состязания по ориентированию на местности 

В армии Азербайджана завершились состязания по ориентированию на местности  В азербайджанской армии завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди военнослужащих
Армия
23 сентября 2021 г. 09:16
В армии Азербайджана завершились состязания по ориентированию на местности 

В Азербайджанской Армии завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В состязаниях приняли участие 44 военнослужащих из 8 команд. Пробежав заданную дистанцию, участники выполнили задания по обнаружению целей, обозначенных на карте. Согласно правилам состязаний, в мужском зачёте были определены 13 контрольных пунктов на дистанции 9,3 км, а в женском зачёте - 6 контрольных пунктов на дистанции 10 км.

По итогам состязаний кубок завоевала сборная команда Сухопутных войск. Второго и третьего мест удостоились соответственно команды Н-ской воинской части ВВС и военной полиции.

Победители состязаний были награждены кубками, почетными грамотами и медалями.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani army completes competitions in land navigation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda keçirilən səmti müəyyənetmə yarışları yekunlaşıb

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