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    В Азербайджанской армии проводятся спортивные соревнования

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанской армии проводятся соревнования по различным видам спорта.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, спортивное мероприятие проводится согласно утвержденному министром обороны Закиром Гасановым плану подготовки на 2018-й год.

    В соревнованиях участвуют военнослужащие объединений, соединений и воинских частей. В ходе соревнований, состоящих из нескольких этапов, спортсмены будут состязаться по различным видам спорта.

    В завершение командование наградит победителей, которые будут определены по итогам соревнований.

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