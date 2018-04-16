В Азербайджанской армии проводятся спортивные соревнования

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанской армии проводятся соревнования по различным видам спорта.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, спортивное мероприятие проводится согласно утвержденному министром обороны Закиром Гасановым плану подготовки на 2018-й год.

В соревнованиях участвуют военнослужащие объединений, соединений и воинских частей. В ходе соревнований, состоящих из нескольких этапов, спортсмены будут состязаться по различным видам спорта.

В завершение командование наградит победителей, которые будут определены по итогам соревнований.