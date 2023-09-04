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В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке

В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке Согласно плану подготовки на 2023 год, в рамках недели боевой подготовки в азербайджанской армии проводятся состязания батальонов, частей, дивизионов и батарей.
Армия
4 сентября 2023 г. 17:43
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке

Согласно плану подготовки на 2023 год, в рамках недели боевой подготовки в азербайджанской армии проводятся состязания батальонов, частей, дивизионов и батарей.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Основная цель соревнований, которые будут проходить в несколько этапов, - поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений, совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение стремления личного состава к здоровой конкуренции.

По итогам состязаний состоится награждение победителей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army holds competitions on combat training
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda döyüş hazırlığı üzrə yarışlar keçirilir

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