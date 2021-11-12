О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджанской армии прошли состязания среди командиров батальонов

В Азербайджанской армии прошли состязания среди командиров батальонов В соответствии с планом подготовки на 2021 год, в Сухопутных войсках состоялся конкурс на звание лучшего командира батальона.
Армия
12 ноября 2021 г. 15:11
В Азербайджанской армии прошли состязания среди командиров батальонов

В соответствии с планом подготовки на 2021 год, в Сухопутных войсках состоялся конкурс на звание лучшего командира батальона.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе состязаний были оценены теоретические знания командиров мото- и горнострелковых батальонов по руководящим документам и их навыки решения тактических задач. Затем были приняты нормативы по практическим стрельбам, строевой и физической подготовке.

Офицеры, получившие наивысшие оценки комиссии, были удостоены звания "Лучший командир мотострелкового (горнострелкового) батальона".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun tabor komandirləri arasında yarış keçirilib

Самое читаемое

Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi