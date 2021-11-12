В Азербайджанской армии прошли состязания среди командиров батальонов

В соответствии с планом подготовки на 2021 год, в Сухопутных войсках состоялся конкурс на звание лучшего командира батальона.

В соответствии с планом подготовки на 2021 год, в Сухопутных войсках состоялся конкурс на звание лучшего командира батальона.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе состязаний были оценены теоретические знания командиров мото- и горнострелковых батальонов по руководящим документам и их навыки решения тактических задач. Затем были приняты нормативы по практическим стрельбам, строевой и физической подготовке.

Офицеры, получившие наивысшие оценки комиссии, были удостоены звания "Лучший командир мотострелкового (горнострелкового) батальона".