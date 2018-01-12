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    В армии Азербайджана проводятся тестовые экзамены с личным составом

    Выполняются контрольные задания по управлению различными видами гусеничных и колесных боевых машин, и автомобильной техники© Mod.gov.az

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки, утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся тестовые экзамены для присвоения (подтверждения) классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной службы.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    У личного состава, привлеченного к тестам, проводимым в различных учебных центрах и в полевых условиях, принимаются зачеты по знанию общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также проверяется уровень физической подготовки военнослужащих.
    С целью проверки боевой готовности, умений и навыков военнослужащих, проводятся стрельбы из штатного оружия, состоящей на вооружении современной бронетехники и стрелкового оружия, выполняются контрольные задания по управлению различными видами гусеничных и колесных боевых машин, и автомобильной техники.

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