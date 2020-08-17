Сотрудникам ГПС присвоены почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, за особые заслуги и высокий профессионализм в сфере медицины в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим:
"Заслуженный врач"
Гаджиевой Тунзале Ашир гызы – полковнику-лейтенанту медицинской службы
"Заслуженный работник медицины"
Алекберзаде Рене Кямиль гызы – старшему прапорщику.