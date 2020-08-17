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Сотрудникам ГПС присвоены почетные звания

Сотрудникам ГПС присвоены почетные звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".
Армия
17 августа 2020 г. 15:36
Сотрудникам ГПС присвоены почетные звания
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, за особые заслуги и высокий профессионализм в сфере медицины в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим:

"Заслуженный врач"

Гаджиевой Тунзале Ашир гызы – полковнику-лейтенанту медицинской службы

"Заслуженный работник медицины"

Алекберзаде Рене Кямиль гызы – старшему прапорщику.

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