Наверх

Состоялось открытие очередной воинской части Минобороны Азербайджана

Состоялось открытие очередной воинской части Минобороны

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов принял участие в открытии новой инфраструктуры Н-ской воинской части.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Заместитель министра обороны осмотрел новопостроенную столовую, караульный городок и караульное помещение, а также другие служебные и административные объекты в воинской части.

Новая столовая, предназначенная для обслуживания личного состава, оснащена современными котлами, печами, холодильниками и другой бытовой техникой, а также соответствующей мебелью и инвентарем. В столовой имеется продовольственный склад с холодильными камерами.

Было отмечено, что в воинской части созданы все необходимые условия для профессиональной подготовки и совершенствования боевых навыков личного состава.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!