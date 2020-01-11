Состоялось открытие новых продовольственных складов Главного управления материально-технического обеспечения

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в воинских частях и на военных объектах продолжаются строительные работы в целях улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых продовольственных складов Главного управления материально-технического обеспечения.

Министр обороны был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях и плане развития этих территорий.

Было сообщено, что для содержания сухих продуктов питания здесь построены оснащенные системой охлаждения несколько новых складов вместимостью 500 тонн каждый.

Кроме того, министру обороны также было доложено о продолжении строительства продовольственных складов на территориях вблизи прифронтовой зоны.

Министр обороны дал ряд указаний по обеспечению личного состава азербайджанской армии новыми и высококалорийными продуктами питания в течение всего года, усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.