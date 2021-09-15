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Состоялась рабочая встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси

Состоялась рабочая встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, 15 сентября в Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча по обмену опытом в области финансового обеспечения.
Армия
15 сентября 2021 г. 18:36
Состоялась рабочая встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, 15 сентября в Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча по обмену опытом в области финансового обеспечения.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на встрече состоялся обмен мнениями между должностными лицами и специалистами структур, ответственных за финансовую и бюджетную сферы министерств обороны обеих стран.

На встрече были заслушаны предложения по вопросам финансового обеспечения и применения передового опыта.

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Версия на английском языке ФотоMilitary financiers of Azerbaijan, Belarus hold working meeting

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