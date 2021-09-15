Состоялась рабочая встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, 15 сентября в Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча по обмену опытом в области финансового обеспечения.

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, 15 сентября в Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча по обмену опытом в области финансового обеспечения.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на встрече состоялся обмен мнениями между должностными лицами и специалистами структур, ответственных за финансовую и бюджетную сферы министерств обороны обеих стран.

На встрече были заслушаны предложения по вопросам финансового обеспечения и применения передового опыта.