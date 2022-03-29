СГБ Азербайджана разоблачила обман правительством Армении своего народа во время Отечественной войны

Мы неоднократно, на основе поступивших данных, предупреждали армянскую общественность, что правительство Армении их обманывает.
Как сообщает Report, об этом говорится в документальном фильме "Невидимые герои - СГБ", показанном в эфире Общественного телевидения.
"В период войны правительство Армении, чтобы повысить моральный дух армии и не допустить дезертирства, стало распространять в социальных сетях и общественных местах видео и фотографии женщин в военной форме, которые, якобы тоже вступили в ряды армии. В полученных нами доказательствах выявлено прямо противоположное. В действительности эти женщины, надевшие военную форму, просто развлекались в салонах красоты и других местах. Мы неоднократно доводили до сведения армянской общественности эту информацию, чтобы дать понять, что правительство Армении обманывает их", - говорится в фильме.