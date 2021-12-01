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Сегодня состоится церемония прощания с погибшими при крушении военного вертолета

Сегодня состоится церемония прощания с погибшими при крушении военного вертолета 10:51 Сегодня состоится церемония прощания с погибшими в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном на территории Хызинского района.
Армия
1 декабря 2021 г. 11:01
Сегодня состоится церемония прощания с погибшими при крушении военного вертолета
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Сегодня состоится церемония прощания с погибшими в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном на территории Хызинского района.

Как сообщает Report, церемония состоится в спортивном комплексе "Серхедчи".

Тела погибших в настоящее время находятся в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии откуда они будут доставлены в комплекс "Серхедчи".

После церемонии прощания гробы с телами погибших будут переданы их семьям для захоронения.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün helikopter qəzasında həlak olan hərbi qulluqçularla vida mərasimi keçiriləcək

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