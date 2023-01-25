С военнослужащими проведены беседы на морально-психологическую тему

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова офицерами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу были проведены встречи с военнослужащими, несущими с

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова офицерами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу были проведены встречи с военнослужащими, несущими службу в войсках, в частности, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах были изучены морально-психологическое состояние и социальные нужды военнослужащих, даны ответы на интересующие их вопросы. Личному составу были даны необходимые рекомендации по нормам международного гуманитарного права, информационной безопасности и укреплению воинской дисциплины.

В рамках "Года Гейдара Алиева" было рассказано о наследии основателя независимого Азербайджана, видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Военнослужащие отметили, что всегда ощущали внимание и заботу руководства страны, старались оправдать оказанное высокое доверие образцовой службой.