Руководство Госпогранслужбы посетило Аллею шехидов

20 января личный состав Государственной пограничной службы Азербайджана во главе с генерал-полковником Эльчином Гулиевым посетил Аллею шехидов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.
Была почтена светлая память шехидов, возложены цветы на их могилы.
Церемония почитания памяти продолжилась в Аппарате ГПС. В связи с годовщиной трагедии была организована фотовыставка. Память шехидов была почтена минутой молчания.
В завершение мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвященный трагедии 20 Января.