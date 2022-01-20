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Руководство Госпогранслужбы посетило Аллею шехидов

Руководство Госпогранслужбы посетило Аллею шехидов 20 января личный состав Государственной пограничной службы Азербайджана во главе с генерал-полковником Эльчином Гулиевым посетил Аллею шехидов.
Армия
20 января 2022 г. 12:48
Руководство Госпогранслужбы посетило Аллею шехидов

20 января личный состав Государственной пограничной службы Азербайджана во главе с генерал-полковником Эльчином Гулиевым посетил Аллею шехидов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Была почтена светлая память шехидов, возложены цветы на их могилы.

Церемония почитания памяти продолжилась в Аппарате ГПС. В связи с годовщиной трагедии была организована фотовыставка. Память шехидов была почтена минутой молчания.

В завершение мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвященный трагедии 20 Января.

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