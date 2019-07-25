Родственник пилота потерпевшего крушение МиГ-29: Мне все еще не верится...

Рашад Атакишиев - пилот азербайджанского военного самолета, упавшего 24 июля в Каспийское море, приходится зятем политологу Габилю Гусейнли.

Об этом Report сообщил Г.Гусейнли.

Г.Гусейнли отметил, что его зять - профессиональный пилот: "Мне все еще не верится, что с ним произошло такое..."

Он сказал, что поиски пилота ведутся с привлечением специалистов высокого уровня.

Отметим, что 34-летний пилот является отцом двух сыновей.

24 июля около 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший учебный полет, внезапно пропал с радаров. По предварительной версии, самолет потерпел крушение и рухнул в Каспийское море. Осуществляются неотложные меры по поиску и спасению пилота. Созданная по поручению министра обороны комиссия приступила к расследованию причин аварии.