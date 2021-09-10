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Проводятся очередные курсы подготовки сверхсрочников действительной военной службы

Проводятся очередные курсы подготовки сверхсрочников действительной военной службы Наряду с проходящими в воинских частях Министерства обороны курсами подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную с
Армия
10 сентября 2021 г. 17:32
Проводятся очередные курсы подготовки сверхсрочников действительной военной службы
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Наряду с проходящими в воинских частях Министерства обороны курсами подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На очередных курсах подготовки сверхсрочников действительной военной службы, стартовавших 9 августа в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, собралось довольно много желающих освоить военные специальности.

Профессиональный преподавательский и командный состав прививают курсантам необходимые военные знания и навыки.

Подавляющее большинство слушателей - участники Отечественной войны.

Отметим, что успешно окончившие курс лица, подписав трехлетний контракт, получат назначения на должности в соответствии со специальностью.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army conducts next course for long-term active military servicemen
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda MAXE-lərin toplanışı başlayıb

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