Проводятся очередные курсы подготовки сверхсрочников действительной военной службы

Наряду с проходящими в воинских частях Министерства обороны курсами подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную с

Наряду с проходящими в воинских частях Министерства обороны курсами подготовки офицеров и прапорщиков, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии несколько раз в год организуются курсы для граждан, желающих пройти срочную действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На очередных курсах подготовки сверхсрочников действительной военной службы, стартовавших 9 августа в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии, собралось довольно много желающих освоить военные специальности.

Профессиональный преподавательский и командный состав прививают курсантам необходимые военные знания и навыки.

Подавляющее большинство слушателей - участники Отечественной войны.

Отметим, что успешно окончившие курс лица, подписав трехлетний контракт, получат назначения на должности в соответствии со специальностью.