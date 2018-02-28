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    Проводится встреча экспертов Азербайджана и НАТО по образованию

    На мероприятии обмениваются мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Согласно Плану совместного действия Азербайджан-НАТО в сфере развития определенных сфер системы военного образования, в Военной академии Вооруженных сил Азербайджана проводится очередная рабочая встреча экспертов министерства обороны и НАТО.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе мероприятия в рамках "Программы расширения военного образования" эксперты проводят анализ деятельности в 2017-ом году, а также обмениваются мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году.

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