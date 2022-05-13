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Проведены методические занятия по психологическому просвещению военнослужащих

Проведены методические занятия по психологическому просвещению военнослужащих По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологи Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели в воинских частях методические занятия.
Армия
13 мая 2022 г. 21:11
Проведены методические занятия по психологическому просвещению военнослужащих

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологи Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели в воинских частях методические занятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В рамках мероприятий были проведены методические занятия с участием офицеров-психологов, осуществляющих психологическую работу с молодыми солдатами, проведены просветительские беседы в целях оказания помощи новобранцам в адаптации к условиям военной службы и повышения психологической устойчивости военнослужащих.

В заключение были даны ответы на интересующие офицеров-психологов вопросы и предоставлены необходимые рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçuların psixoloji sahədə maarifləndirilməsi üzrə metodiki məşğələlər keçirilib

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