Проведены методические занятия по психологическому просвещению военнослужащих

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологи Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели в воинских частях методические занятия.

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова психологи Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели в воинских частях методические занятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В рамках мероприятий были проведены методические занятия с участием офицеров-психологов, осуществляющих психологическую работу с молодыми солдатами, проведены просветительские беседы в целях оказания помощи новобранцам в адаптации к условиям военной службы и повышения психологической устойчивости военнослужащих.

В заключение были даны ответы на интересующие офицеров-психологов вопросы и предоставлены необходимые рекомендации.