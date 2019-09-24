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Проведен очередной этап учений "Saber Junction - 19"

Проведен очередной этап учений "Saber Junction - 19"

Военнослужащие азербайджанской армии, участвующие в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, выполнили задачи очередного этапа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

Азербайджанские военнослужащие наряду с представителями стран-членов и партнеров НАТО выполняют задачи по операциям, проводимым в рамках учений, взаимодействию подразделений и другие задания.

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