Проведен очередной этап учений "Saber Junction - 19"

Военнослужащие азербайджанской армии, участвующие в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, выполнили задачи очередного этапа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие наряду с представителями стран-членов и партнеров НАТО выполняют задачи по операциям, проводимым в рамках учений, взаимодействию подразделений и другие задания.