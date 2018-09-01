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    Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ “Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов”.

    Как сообщает Report, об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы.

    “Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки”, - отметил Президент Ильхам Алиев.

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