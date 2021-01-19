Минобороны: Продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части

Во исполнение соответствующего распоряжения Президента страны господина Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу" проводится прием молодых солдат в учебные воинские части азербайджанской армии.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
По приказу министра обороны в целях защиты состояния здоровья молодых солдат выполняются профилактические и противоэпидемические мероприятия против инфекционных заболеваний. В то же время с личном составом ведется соответствующая просветительская работа, связанная с защитой от различных сезонных заболеваний, а также проводится ежедневная термометрия для контроля состояния их здоровья.
После регистрации военнослужащих в пунктах приема личного состава производится соответствующее распределение.
После прохождения медицинского осмотра, проводимого военно-врачебной комиссией в медицинских пунктах, на каждого военнослужащего заводится медицинская книжка и в соответствующем порядке молодым солдатам оказываются бытовые услуги.
Военнослужащие ставятся на все виды довольствия и в соответствии с нормами обеспечиваются зимней военной формой одежды.
Согласно программе подготовки молодых солдат, с личным составом проводятся занятия по строевой подготовке, и им читаются лекции по укреплению воинской дисциплины.