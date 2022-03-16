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Продолжается курс подготовки прапорщиков

Продолжается курс подготовки прапорщиков В соответствии с планом курса подготовки прапорщиков, проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии, были выполнены упражнения боевых стрельб.
Армия
16 марта 2022 г. 14:00
Продолжается курс подготовки прапорщиков

В соответствии с планом курса подготовки прапорщиков, проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии, были выполнены упражнения боевых стрельб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В целях повышения теоретических познаний курсантов до стрельб были проведены занятия по огневой подготовке, в ходе которых были изучены тактико-технические характеристики оружия, правила обращения с ним, освоены иные базовые навыки прицеливания и ведения огня. Были доведены до сведения правила безопасности. При выполнении упражнений боевых стрельб, проводимых в полевых условиях в целях совершенствования практических навыков курсантов, основное внимание было уделено своевременному обнаружению и уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.

Курсанты успешно выполнили все поставленные задачи.

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Версия на английском языке Regular warrant officer training courses continue in Azerbaijani army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda gizir olmaq istəyənlər üçün təlim keçirilib

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