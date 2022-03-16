Продолжается курс подготовки прапорщиков

В соответствии с планом курса подготовки прапорщиков, проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии, были выполнены упражнения боевых стрельб.

В соответствии с планом курса подготовки прапорщиков, проводимого в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии, были выполнены упражнения боевых стрельб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.



В целях повышения теоретических познаний курсантов до стрельб были проведены занятия по огневой подготовке, в ходе которых были изучены тактико-технические характеристики оружия, правила обращения с ним, освоены иные базовые навыки прицеливания и ведения огня. Были доведены до сведения правила безопасности. При выполнении упражнений боевых стрельб, проводимых в полевых условиях в целях совершенствования практических навыков курсантов, основное внимание было уделено своевременному обнаружению и уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.



Курсанты успешно выполнили все поставленные задачи.