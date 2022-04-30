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Президент: Создание спецназа проявило себя и в исторической победе во второй Карабахской войне

Президент: Создание спецназа проявило себя и в исторической победе во второй Карабахской войне "Двадцать три года назад по указу великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане были созданы Силы специального назначения. Великий лидер, подписав этот указ, в очередной раз продемонстрировал прозорливость. Создание сил специального назначения проявило се
Армия
30 апреля 2022 г. 14:29
Президент: Создание спецназа проявило себя и в исторической победе во второй Карабахской войне

"Двадцать три года назад по указу великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане были созданы Силы специального назначения. Великий лидер, подписав этот указ, в очередной раз продемонстрировал прозорливость. Создание сил специального назначения проявило себя и в исторической победе во второй Карабахской войне".

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания сил специального назначения.

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Версия на английском языке President: Establishment of Special Forces proved itself in historic victory in Second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin yaradılması İkinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi Zəfərimizdə də özünü sübut etdi"

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