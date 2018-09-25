Президент Ильхам Алиев ознакомился с третьей Азербайджанской международной оборонной выставкой "ADEX-2018"

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с открывшейся в Баку Экспо Центре третьей Азербайджанской международной оборонной выставкой "ADEX-2018".

Как сообщает Report, министр обороны Закир Гасанов и заместитель министра оборонной промышленности Яхъя Мусаев проинформировали главу государства о выставке.

Было сообщено, что выставка "ADEX-2018" объединяет 224 компании, представляющие 29 стран мира. Ряд стран-участниц выставки по сравнению с предыдущими годами расширил площадь своих национальных экспозиций. По числу представляемых компаний в первую четверку входят Турция (41 компания), Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний) и Беларусь (10 компаний). География участников расширилась за счет таких стран, как Эстония, Индия и Казахстан. В целом, вместе с компаниями и структурами, являющимися посетителями выставки, ее география охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное оружие и техника.

Было отмечено, что министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, а также производственные объединения и заводы при министерстве, в том числе Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) являются активными участниками выставки.

Здесь профессионалы получат возможность близко ознакомиться с новшествами оборонной промышленности страны, а также существующим и развивающимся потенциалом Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Кроме того, в этом году на выставке впервые от Азербайджана участвуют Caspian Ship Building Company, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Парк высоких технологий НАНА (ПВТ), научно-техническая компания Vitta и сервисный центр по техническому осмотру оружия и бронетехники Военно-воздушных сил.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с павильонами выставки.