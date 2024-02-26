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Представители Минобороны и ГПС посетили памятник "Крик матери"

Представители Минобороны и ГПС посетили памятник "Крик матери" В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица ведомств посетили памятник "Крик матери" в Баку.
Армия
26 февраля 2024 г. 11:43
Представители Минобороны и ГПС посетили памятник Крик матери

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица ведомств посетили памятник "Крик матери" в Баку.

Как сообщает Report, они почтили память жертв трагедии, возложили цветы к памятнику.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы был оккупирован вооруженными силами Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, местные жители были безжалостно убиты, а город стерт с лица земли. Армяне убили 613 мирных жителей, в числе которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX və Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti "Ana harayı" abidəsini ziyarət edib

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