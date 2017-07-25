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    Определились соперники Азербайджана на конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017

    Команда из Азербайджана будет участвовать во втором заезде вместе с командами Китая, Монголии и Кувейта

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Определились соперники Азербайджана на конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр – 2017.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по итогам жеребьевки на полигоне Алабино, команда из Азербайджана будет участвовать во втором заезде вместе с командами Китая, Монголии и Кувейта.

    Всего в конкурсе "Танковый биатлон" принимает участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Уганды, Таджикистана, Сербии, России, Никарагуа, Монголии, Лаоса, Кувейта, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Индии, Зимбабве, Венесуэлы и Беларуси.

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