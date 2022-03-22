Обсуждено расширение военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Катаром

Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым находится с официальным визитом в Дохе (Катар) для участия в 7-й Международной выставке и конференции по морской обороне DIMDEX-2022.

Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым находится с официальным визитом в Дохе (Катар) для участия в 7-й Международной выставке и конференции по морской обороне DIMDEX-2022.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

На выставке DIMDEX ведущие компании США, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Южной Кореи и других стран демонстрируют новые технологии в морской обороне, оборудование военного судостроения, вспомогательные технологии системы морской обороны.

В рамках выставки состоялись встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с премьер-министром и министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой бин Абдул Азизом Аль Тани, а затем с заместителем премьер-министра и министром по делам обороны Катара Халидом бин Мохаммедом Аль Аттия.

На встречах была подчеркнута необходимость сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в области оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере между двумя странами.