Начальник Генштаба дал поручения по надежной защите воздушного пространства

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил одну из воинских частей Военно-воздушных сил.

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил одну из воинских частей Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Встретившись с личным составом ВВС, начальник Генерального штаба принял участие в учебно-методических сборах, проведенных с начальниками противовоздушной обороны и командирами зенитно-ракетных дивизионов.

Генерал-полковник К.Велиев дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности, поддержанию боеготовности на высоком уровне, надежной защите воздушного пространства, качественной организации и несению боевого дежурства.

В заключение начальник Генерального штаба поинтересовался нуждами личного состава и передал поручения министра обороны соответствующим должностным лицам.