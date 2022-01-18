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Начальник Генштаба дал поручения по надежной защите воздушного пространства

Начальник Генштаба дал поручения по надежной защите воздушного пространства По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил одну из воинских частей Военно-воздушных сил.
Армия
18 января 2022 г. 19:10
Начальник Генштаба дал поручения по надежной защите воздушного пространства

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил одну из воинских частей Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Встретившись с личным составом ВВС, начальник Генерального штаба принял участие в учебно-методических сборах, проведенных с начальниками противовоздушной обороны и командирами зенитно-ракетных дивизионов.

Генерал-полковник К.Велиев дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности, поддержанию боеготовности на высоком уровне, надежной защите воздушного пространства, качественной организации и несению боевого дежурства.

В заключение начальник Генерального штаба поинтересовался нуждами личного состава и передал поручения министра обороны соответствующим должностным лицам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi hava məkanının etibarlı qorunması ilə bağlı tapşırıqlar verib

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