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    На широкомасштабных учениях армии Азербайджана войска выполняют боевые задачи - ВИДЕО

    Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой© Mod.gov.az

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с требованием по их организации.

    Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

    Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.

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