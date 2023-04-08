Новые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства провели смотр нововведенных в эксплуатацию военных объектов на освобожденных территориях.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства провели смотр нововведенных в эксплуатацию военных объектов на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала министр обороны ознакомился с работами, выполненными на сданном в эксплуатацию пункте технического обслуживания и ремонта.

Было доложено, что на пункте технического обслуживания и ремонта созданы все условия для проведения текущего и среднего ремонта автомобилей, бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения. На пункте имеется склад для хранения запчастей.

Затем руководящий состав побывал в Центре объединенных складов и нововведенном в эксплуатацию складе ракетно-артиллерийского вооружения.

Министру обороны, ознакомившемуся с созданной инфраструктурой, было доложено о том, что на складе созданы все условия для бесперебойного обеспечения подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в соответствующем направлении, оружием и боеприпасами.

Было отмечено, что на новом складе, соответствующем современным стандартам, предусмотрены все условия для сохранности качества оружия и боеприпасов при их длительном хранении в различных климатических условиях.

Ознакомившись с возможностями Центра объединенных складов и нововведенной в эксплуатацию военной инфраструктуры, министр обороны дал поручения соответствующим должностным лицам по бесперебойному обеспечению подразделений, дислоцированных на территориях с суровым климатом и крутым рельефом местности, в том числе сохранности всех видов средств обеспечения - продовольствия, вещевого имущества, топлива, боеприпасов, запчастей боевой техники и другого имущества.