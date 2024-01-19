МО: Служебная деятельность военной полиции на освобожденных территориях организована на высоком уровне

Деятельность подразделений военной полиции армии Азербайджана в населенных пунктах на освобожденных территориях и в местах дислокации войск организована на высоком уровне.

Деятельность подразделений военной полиции армии Азербайджана в населенных пунктах на освобожденных территориях и в местах дислокации войск организована на высоком уровне.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подразделения военной полиции патрулируют контрольно-пропускные пункты, в том числе новосозданные стационарные и мобильные посты, ведут проверку и регистрацию личного состава, учет техники, заехавшей на территорию, направляют движение военно-транспортных средств.

В целях обеспечения безопасного передвижения колонн подразделений азербайджанской армии к местам дислокации осуществляется их сопровождение, ведется контроль за несением службы войск военнослужащими в соответствии с распорядком дня и за круглосуточным боевым дежурством.