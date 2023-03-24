МО: Армянская сторона подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии

Вечером 24 марта несколько раз были обстреляны позиции азербайджанской армии, расположенные на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Вечером 24 марта несколько раз были обстреляны позиции азербайджанской армии, расположенные на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении, используя стрелковое оружие различного калибра, обстреляли позиции азербайджанской армии в различных направлениях азербайджано-армянской условной границы.

Кроме того, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе.

Наши подразделения приняли адекватные ответные меры.