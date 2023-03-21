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Миротворческий контингент сопровождает незаконные грузы

Миротворческий контингент сопровождает незаконные грузы В очередной раз было зафиксировано сопровождение подразделениями российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана, автомобилей обеспечения, принадлежащих незаконным армянским вооруженным фо
Армия
21 марта 2023 г. 19:21
Миротворческий контингент сопровождает незаконные грузы

В очередной раз было зафиксировано сопровождение подразделениями российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана, автомобилей обеспечения, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, техническими средствами наблюдения было зафиксировано движение в колонне по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу одной боевой машины БТР-82А российского миротворческого контингента, принадлежащих армянам трех тентованных автомобилей "Урал" и бензовоза "КамАЗ", в общей сложности пяти военных транспортных средств.

"Вновь заявляем, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента является грубым нарушением положений трехстороннего заявления и это неприемлемо.

Такая регулярная незаконная деятельность делает необходимым строительство пограничного контрольно-пропускного пункта Азербайджана в последней точке Лачынской дороги на азербайджано-армянской границе", - отметили в Министерстве обороны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: Sülhməramlı kontingent qanunsuz daşımaları müşayiət edir

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