Миротворческий контингент сопровождает незаконные грузы

В очередной раз было зафиксировано сопровождение подразделениями российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана, автомобилей обеспечения, принадлежащих незаконным армянским вооруженным фо

В очередной раз было зафиксировано сопровождение подразделениями российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана, автомобилей обеспечения, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, техническими средствами наблюдения было зафиксировано движение в колонне по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу одной боевой машины БТР-82А российского миротворческого контингента, принадлежащих армянам трех тентованных автомобилей "Урал" и бензовоза "КамАЗ", в общей сложности пяти военных транспортных средств.

"Вновь заявляем, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента является грубым нарушением положений трехстороннего заявления и это неприемлемо.

Такая регулярная незаконная деятельность делает необходимым строительство пограничного контрольно-пропускного пункта Азербайджана в последней точке Лачынской дороги на азербайджано-армянской границе", - отметили в Министерстве обороны.