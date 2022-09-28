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Минобороны: Распространяемая Арменией информация о нарушении перемирия не соответствует действительности

Минобороны: Распространяемая Арменией информация о нарушении перемирия не соответствует действительности Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями Азербайджанской Армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, не соответствует действительности. Распространяя такого рода сообщения, Министерство
Армия
28 сентября 2022 г. 21:16
Минобороны: Распространяемая Арменией информация о нарушении перемирия не соответствует действительности

Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями Азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, не соответствует действительности.

Об этом передает Report со ссылкой на Минобороны.

"Распространяя такого рода сообщения, министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной.

Сообщаем, что подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника", - заявили в ведомстве.

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