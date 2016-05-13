Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в Габале

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По официальному приглашению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова 14 мая планируется официальный визит в Азербайджан министра обороны Грузии Тинатин Хидашели и министра национальной обороны Турции Исмета Йылмаза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках официального визита в городе Габала предусмотрены двусторонние и трехсторонние встречи министров.

Визит министров в город Габала продлится до 15 мая.