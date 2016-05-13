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    Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в Габале

    Визит министров продлится до 15 мая

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По официальному приглашению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова 14 мая планируется официальный визит в Азербайджан министра обороны Грузии Тинатин Хидашели и министра национальной обороны Турции Исмета Йылмаза. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках официального визита в городе Габала предусмотрены двусторонние и трехсторонние встречи министров.

    Визит министров в город Габала  продлится до 15 мая.

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