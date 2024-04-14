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Министр обороны Азербайджана встретился с командующим ВВС Иордании

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим ВВС Иордании Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Иорданию посетил Учебный центр специальных операций имени короля Абдаллы II.
Армия
14 апреля 2024 г. 15:21
Министр обороны Азербайджана встретился с командующим ВВС Иордании

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Иорданию посетил Учебный центр специальных операций имени короля Абдаллы II.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

В центре состоялась встреча с генеральным директором полковником Наэлем Альшгиратом, на которой состоялся обмен мнений по ряду вопросов.

Генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с Учебным центром специальных операций имени короля Абдаллы II. Министру обороны была предоставлена ​​подробная информация об основной деятельности центра и созданных здесь условиях.

Затем министр обороны прибыл в командование Королевских ВВС.

Генерал-полковник Закир Гасанов встретился здесь с командующим Королевскими ВВС Иордании генерал-майором Мухаммадом Хясатом. На встрече были обсуждены перспективы развития вооруженных сил, военного образования и военно-технического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov İordaniya Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb

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