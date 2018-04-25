Министр обороны Азербайджана совершит официальный визит в Китай

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По приглашению члена Государственного cовета Китайской Народной Республики, министра национальной обороны КНР генерал-полковника Вэя Фэнхэ министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 26-го апреля отправится в Пекин.

Как сообщили Report в минобороны, в рамках официального визита предусмотрены встречи с официальными лицами военно-политического руководства и других государственных структур КНР в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.

В ходе посещения предприятий военно-промышленного комплекса Китая азербайджанская делегация ознакомится с современной военной техникой и другими продукциями военного назначения, способными усилить военный потенциал Азербайджанской армии.