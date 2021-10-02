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Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание 2 октября в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.
Армия
2 октября 2021 г. 14:07
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

2 октября в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Доведя до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией, министр обороны дал соответствующие поручения по уделению особого внимания подготовке войск Азербайджанской армии.

На совещании была проанализирована ситуация на госгранице и территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Министр обороны поручил практически отрабатывать деятельность подразделений и пунктов управления с целью поддержания боеспособности войск и боевой подготовки личного состава, уточнять боевые планы, а также уделять особое внимание вопросам материально-технического оснащения.

Министр отметил важность пристального внимания к соблюдению дисциплины и безопасности, в том числе пожарной безопасности, а также дальнейшему улучшению медицинского обеспечения военнослужащих.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания по организации службы войск в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданию военной инфраструктуры, прокладке горных дорог и поддержанию их в постоянном рабочем состоянии, обеспечению готовности подразделений к зимнему периоду.

Министр дал поручения соответствующим лицам о размещении в соответствующих подразделениях призывников, распределение которых в соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего осуществляется в электронном порядке, а также об организованном выполнении работ по увольнению в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

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