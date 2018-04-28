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    Министр обороны Азербайджана посетил китайскую компанию CETC International

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28-го апреля посетил компанию CETC International, которая производит высокотехнологичную продукцию в сфере оборонной промышленности.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе встречи с руководством предприятия были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества.

    Затем министр обороны осмотрел производимые компанией боевые средства военного назначения. Было сообщено, что компания славится производством электронных компонентов и электронного оборудования. Компания CETC International, которая осуществляет деятельность в более чем 100 странах мира, отличается высоким уровнем производства различного вида готовых продукций.

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