Министр обороны Азербайджана посетил китайскую компанию CETC International

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28-го апреля посетил компанию CETC International, которая производит высокотехнологичную продукцию в сфере оборонной промышленности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе встречи с руководством предприятия были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества.

Затем министр обороны осмотрел производимые компанией боевые средства военного назначения. Было сообщено, что компания славится производством электронных компонентов и электронного оборудования. Компания CETC International, которая осуществляет деятельность в более чем 100 странах мира, отличается высоким уровнем производства различного вида готовых продукций.