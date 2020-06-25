Министр обороны поздравил личный состав Азербайджанской армии

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Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил.

Как сообщает Report, министр в поздравительном послании поздравил личный состав Вооруженных сил по случаю 102-й годовщины со дня создания Азербайджанской армии, пожелал военнослужащим успехов в сложной и почетной службе во имя защиты независимости, обеспечения территориальной целостности Азербайджанского государства.

В послании подчеркивается, что формирование регулярной Азербайджанской армии связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс великого лидера в деле организации армии. В результате масштабных реформ, оснащения армии самым современным оружием и техникой, строительства новых военных городков и создания всей необходимой военной инфраструктуры, Азербайджанская армия занимает одно из значимых мест не только в регионе, но и в мире.

"Освобождение части наших земель от вражеской оккупации и стратегически важных высот в ходе операций, проведенных Азербайджанской армией в апреле 2016 года в направлениях Агдере, Физули, Джабраила, в 2018 году в Нахчыване еще раз показало силу нашей армии. О росте военного потенциала нашей страны наглядно свидетельствуют и парады, проведенные в юбилейные даты для Азербайджанской армии", - отмечается в поздравительном послании.

В поздравительном послании, в котором доводится до внимания внимание и забота президента Азербайджана о семьях шехидов, ветеранов войны и инвалидах, военнослужащих, говорится, что в соответствии с указом глав государства военнослужащие, проходящие службу в армии, обеспечиваются служебным и постоянным жильем, заложена основа для продолжения успешных мер по дальнейшему улучшению их материальных, социально-бытовых, служебных условий.

"В преддверии праздника свято чту незабвенную память шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, передаю поздравления и наилучшие пожелания ветеранам, бойцам, которые, выстояв в схватке с врагом в борьбе за родную землю, потеряли свое здоровье, и их семьям.

С уверенностью заявляю, что, будучи верными Конституции Азербайджана, военной присяге и уставу, вы будете готовы укреплять боевую и морально-психологическую подготовку, наращивать усилия и способности для достижения новых побед и выполнения боевых приказов Верховного главнокомандующего", - подчеркивается в поздравительном послании министра.