Министр обороны Азербайджана принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ

5-го июня в городе Анапа Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В заседании принял участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

Перед началом заседания министры обороны государств-участников СНГ посетили мемориал, воздвигнутый в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок и цветы почтили память героев.

В ходе заседания были обсуждены различные аспекты военного сотрудничества в рамках СНГ и предстоящие вопросы.